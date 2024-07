Polizia arresta straniero per stupefacenti e detenzione d'arma

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia (SA) hanno arrestato, a Campolongo,un cittadino straniero per detenzione di stupefacenti e detenzione illegale di arma. In seguito ad una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 56 grammi di cocaina, 214 grammi di hascisc, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, oltre ad una pistola beretta 9x17 perfettamente funzionante, munita di caricatore e munizioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA