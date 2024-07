Parlamentari in carcere Avellino, scarseggia l'acqua potabile

La crisi idrica che sta interessando la provincia di Avellino, con interruzioni del servizio, sospensioni notturne e interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte, si riflette pesantemente anche sui detenuti nel carcere di Avellino.

Una delegazione composta dal parlamentare Franco Mari di Sinistra Italiana, dai radicali Donato Salsano e Fiorina Mirabile, da Roberto Montefusco (Sinistra Italiana) e Alfonso Maria Gallo (+Europa), ha condotto oggi una visita ispettiva per esaminare da vicino le condizioni di vita e di lavoro all'interno dell'istituto. Emerse numerose e note criticità: il grave sovraffollamento con 620 detenuti in una struttura progettata per 507, insufficiente assistenza medica, in particolare per i detenuti con problemi psichiatrici, e una preoccupante mancanza d'acqua potabile, problema cronico che ha causato numerose proteste e disordini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA