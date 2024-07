Federico II, 800 anni a Orizzonti a Venezia con il corto di Rak

Federico II, fondatore 800 anni fa dell'università pubblica più antica del mondo, si racconta in un cartoon d'autore alla Mostra di Venezia: Lo Stupore del mondo, corto di Alessandro Rak, sarà presentato fuori concorso a Orizzonti.

"Quando l'università mi ha proposto di realizzare questo corto sulla figura di Federico II di Svevia ho subito pensato che non sarebbe stato facile soddisfare il palato degli esperti committenti - racconta Rak -. Per quanto avessi approfondito il tema non avrei saputo, in pochi minuti, realizzare qualcosa di esaustivo o che gettasse nuova luce su un personaggio storico così rilevante. Ho pensato invece di concentrare il mio pensiero sul pubblico che davvero mi interessava colpire: gli studenti universitari. Il corto è dedicato a loro".

Si tratta infatti di una bizzarra e personalissima narrazione della vita, del pensiero e delle controversie col Papato, dell'ormai leggendaria figura storica. Il corto è prodotto da Mad Entertainment in collaborazione con la Federico II di Napoli.

Detto Puer Apulie (ragazzo delle Puglie), passato alla storia come Stupor Mundi, portò sulla testa parecchie corone, tra cui quella di Imperatore del Sacro Romano Impero. Ma il suo rapporto controverso col Papato gli costò ben tre scomuniche e contribuì a fare di lui un personaggio assai discusso. Così la figura che i coevi e gli storici ci restituiscono, risulta di ancor più difficile decifrazione. Ci resta solo la certezza della sua straordinarietà e della sua vivacità intellettuale. Questo corto si propone di dipingerlo e raccontarlo, offrendo un ritratto animato e colorato.

Mad Entertainment (Movie Animation and Documentary) è la factory creativa e produttiva, fondata a Napoli e animata da Luciano Stella, Maria Carolina Terzi, Carlo Stella e Lorenza Stella. Specializzata nell'animazione, con L'Arte della Felicità di Alessandro Rak ha vinto l'Efa e con Gatta Cenerentola di Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, due David di Donatello e il Nastro d'Argento Speciale. Oggi Mad è una società per azioni che conta una factory di 40/50 animatori ed è un punto di riferimento per l'animazione in Italia.



