Fan in delirio a Giffoni per l'evento su Mare fuori

Neanche la pioggia battente ha scoraggiato migliaia di giovani che ieri sera hanno preso d'assalto la Cittadella del Cinema di Giffoni, per l'evento speciale dedicato alla serie cult "Mare Fuori". Carmine Recano (Comandante), Giovanna Sannino (Carmela), Antonio D'Aquino (Milos) e Rebecca Mogavero (Marta - new entry nel cast), sono arrivati al Giffoni Film Festival per celebrare lo straordinario successo della serie, tra gli appuntamenti cardine del Giffoni Film Festival 2024. Un fenomeno generazionale, capace di intercettare un oceano di giovani, catalizzando la loro attenzione storia dopo storia, puntata dopo puntata, stagione dopo stagione.

Intanto cresce l'attesa per la quinta edizione, come sa bene Roberto Sessa, produttore di Picomedia presente in Sala a Giffoni, un "soft reboot" che vedrà il cast quasi del tutto rinnovato. "Le idee hanno bisogno di tempo per maturare, - ha detto il produttore - siamo riusciti a raccontare una storia particolare, non comune, legata a un carcere minorile. La raccontiamo con un tono realistico. Tutto questo è piaciuto non soltanto ai ragazzi, ma anche alle mamme, alle zie e alle nonne". A Giffoni si celebra un successo straordinario: "Mare Fuori 4 ha raggiunto una media di ascolto di oltre 6 milioni di spettatori, tra le piattaforme raggiunte. Un numero straordinario che la colloca come la serie più vista in Rai quest'anno".

Tante le curiosità poste dai ragazzi durante l'evento, legate anche alla scelta di affrontare un tema tanto spinoso, come quello delle carceri minorili. A rispondere è stato lo stesso Roberto Sessa: "Le serie sulle carceri esistono da sempre, in tutto il mondo. Dall'America all'Europa. Ciò che ci differenzia e che rende questa storia diversa è la scelta di dare rilevanza alla contaminazione che c'è dentro e fuori al carcere.

Intendiamo dare ai ragazzi la speranza di potersi mettere in gioco, di riprendere il cammino della propria vita. È un raccontare la realtà senza approfittarsene di un tema così delicato. Napoli? Io non sono napoletano, ma la conosco da più di trent'anni. È una città così unica e speciale che poterla raccontare, attraverso le sue sfumature, e farla apprezzare da tutto il mondo è motivo d'orgoglio".

Saranno sette i nuovi ingressi in Mare Fuori 5. Tra questi c'è Rebecca Mogavero, che vestirà i panni di Marta. Sul suo approdo nella serie ha detto: "È stata una grande emozione, ancora adesso sto metabolizzando tutto. È tutto nuovo anche per me, un'emozione incredibile entrare in questa realtà. È come una famiglia, l'ambiente è splendido". I fan ritroveranno Milos, interpretato da Antonio D'Aquino: "È la mia prima volta a Giffoni e vedere questa reazione ci rende orgogliosi. Prima di fare l'attore lavoravo in un cantiere navale, la mia vita è cambiata totalmente e ora non voglio più lasciare questo mondo, perché mi permette di esprimermi ed è un sogno che coltivavo da bambino. La strada è lunga e si lavora sempre. La prossima stagione? Aspettatevi qualcosa di reale ed esplosivo" ha commentato il giovane attore, cercando di soddisfare la curiosità dei ragazzi in sala sulla stagione numero cinque.

Emozionato Carmine Recano, che nella serie interpreta il ruolo del Comandante, tra i più amati dal pubblico. "Oggi in macchina, mentre venivamo qui, abbiamo parlato di questa serie e del suo incredibile e inatteso successo, domandandoci su quali potessero essere le motivazioni. A volte però non deve esserci una spiegazione dietro il successo di una serie. Raccontiamo semplicemente emozioni che sono il motore della nostra esistenza e ci permettono di cambiare le cose".

E infine, una chicca esclusiva per il pubblico di Giffoni, due clip in anteprima della nuova stagione. In una di queste protagonista è Carmela, interpretata da Giovanna Sannino: "Continuo a non riconoscermi in questo personaggio quando mi rivedo, mi sembra di vivere un'altra vita. Anche noi ci poniamo tante domande rispetto a quello che stiamo facendo. Cosa accadrà? Inizia un percorso che aspettavo da tanto e che mi sta facendo mettere tanto in gioco a livello fisico, emotivo e professionale. L'obiettivo mio personale, di Giovanna, è quello di cambiare tante cose e amo questo personaggio, perché ha tante sfumature diverse".



