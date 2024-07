Crollo Scampia: prefetto, evacuate 800 persone, 300 minori

I residenti evacuati dalla Vela Celeste "sono circa 800 persone, di cui almeno 300 minori. Nel caso in cui non ci sarà un rientro da parte di tutti, la Protezione Civile Regionale e il Comune di Napoli hanno già individuato delle strutture alloggiative alternative". Lo ha detto il prefetto di Napoli Michele di Bari a Scampia, dopo il crollo stanotte di una parte della Vela Celeste.

"Stiamo già organizzando - ha spiegato di Bari - tutto ciò che è necessario per l'eventuale alloggio di queste persone. Nel frattempo però devo dire che sono state attivate tutte le misure di carattere sociale per accompagnare queste persone".



