Confimi Industria Campania, sottoscritto atto intenti con Inail

Il presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora, ha sottoscritto un atto di intenti con la Direzione regionale Inail Campania, rappresentata dal direttore regionale Daniele Leone. L' accordo sancisce una collaborazione strategica tra le due organizzazioni, mirata a potenziare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a promuovere una cultura della sicurezza condivisa.

L'accordo, basato sul Protocollo d'intesa nazionale firmato il 4 marzo 2024, stabilisce obiettivi, ambiti e modalità di collaborazione tra le due parti. Inail che si impegnano a mettere a disposizione risorse professionali, tecniche e conoscenze per sviluppare iniziative progettuali finalizzate alla prevenzione e al rafforzamento del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Direzione regionale Campania dell'Inail intende promuovere una stretta collaborazione con gli attori locali per migliorare la prevenzione e implementare piani operativi efficaci. Confimi Industria Campania, guidata dal Presidente Luigi Carfora, si impegna a contribuire attivamente a questa iniziativa. "Questo Atto di Intenti rappresenta un passo fondamentale per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro in Campania. La nostra collaborazione con Inail è una testimonianza del nostro impegno costante per la tutela dei lavoratori.

Crediamo fermamente che solo attraverso la cooperazione e la condivisione delle competenze si possa creare un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti", spiega Carfora Per Daniele Leone, direttore regionale Inail Campania "l'intesa va nella direzione da tempo tracciata da Inail e cioè la creazione di una rete strutturata con enti associati e istituzioni che a vario titolo si occupano della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori". "Siamo convinti - continua - che l'unione di diverse competenze e punti di vista possa contribuire alla riduzione degli infortuni e malattie professionali".

Per Confimi Industria Campania erano presenti, oltre al presidente, anche il vicedirettore Vito Barone, l'editore Dino Cautiero e il generale Giuseppe Esposito.



