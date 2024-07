Conclusa la prima master class Biogem Musica

Sei giovani musicisti, su diciannove curricula pervenuti dall'Italia e dall'estero, sono stati i protagonisti della prima master class di Biogem Musica, ideata e condotta dal maestro Nazzareno Caruso, nella sede di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, del centro di ricerca genetica presieduto da Ortensio Zecchino. I giovani artisti, tutti al di sotto dei 29 anni, già vincitori di prestigiosi concorsi nazionali e internazionale, hanno seguito per sei ore giornaliere l'appendice didattica diretta dal maestro abruzzese, docente di eccezione in ambito pianistico e cameristico. Tra i partecipanti i pianisti Edoardo Riganti Fulginei di Spoleto, il bolognese Pietro Fresa e l'arianese Antonio Gomena. Gli studenti hanno frequentato gratuitamente le lezioni e sono stati ospitati completamente da Biogem. "La master class -sottolinea Zecchino- è destinata a diventare stabile in Biogem, confermando così la vocazione per lo studio e la ricerca calati nel vasto mondo delle "2ue Culture", la rassegna internazionale che ogni anno vede protagonisti ad Ariano Irpino intellettuali, ricercatori e premi Nobel.



