Comuni: nominato commissario a Chiusano San Domenico

Il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha nominato il vice prefetto Rosanna Gamerra commissario prefettizio del comune di Chiusano san Domenico, il cui consiglio comunale è stato sciolto in seguito alla decadenza del sindaco, Carmine De Angelis, determinata dalle dimissioni di sei consiglieri comunali. Gamerra gestirà l'ordinaria amministrazione fino alle prossime elezioni. De Angelis, vice segretario regionale di Forza Italia, era stato eletto per la terza volta consecutiva nel comune irpino che conta meno di 2.300 abitanti. Decisive le dimissioni di tre consiglieri comunali della maggioranza che si sono aggiunte a quelle dei tre consiglieri di opposizione. "Negli ultimi dieci anni -scrive in una nota il commissario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D'Agostino- la comunità ha avuto in de Angelis una guida che ha sempre dato prova di notevoli capacità amministrative e di grande lungimiranza: la decisione ingiustificabile dei consiglieri dimissionari si tradurrà in una penalizzazione dell'intera comunità". D'Agostino, nell'esprimere solidarietà a De Angelis, si dice certo che "gli elettori lo riconfermeranno alla guida della comunità non appena sarò loro consentito di tornare al voto".



