Sul set del Gladiatore un concerto dell'Accademia di Santa Sofia

'Fratello' tunisino del nostro Colosseo, è noto soprattutto perché fu il set di alcune iconiche scene de Il Gladiatore. L'anfiteatro di El Jem (l'antica Thysdrus, in Tunisia) sarà la sede d'eccezione del concerto dell'Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia del prossimo mercoledì 24 luglio. Un appuntamento nel programma del Festival internazionale di musica sinfonica 2024, nel corso del quale saranno interpretati alcuni dei principali del repertorio lirico-sinfonico del nostro Paese.

La data fa parte di Suono Italiano, un progetto promosso dal Comitato nazionale italiano musica (Cidim) per sostenere il talento musicale italiano all'estero e che stavolta si avvale anche della collaborazione dell'Istituto italiano di Cultura di Tunisi, oltre che del contributo del nostro ministero della Cultura.

Da gennaio il Cidim ha promosso oltre 60 concerti in tre continenti (Europa, Asia e Africa), dalla musica classica a quella da camera, ma anche sacra e jazz. "In Tunisia esportiamo un'autentica eccellenza del nostro patrimonio artistico - commenta il vicepresidente del Cidim e presidente dell'Associazione italiana attività musicali, Francescantonio Pollice - l'Accademia di Santa Sofia recentemente ha affiancato solisti di fama internazionale quali i violinisti Uto Ughi e Anna Tifu e il flautista Andrea Grimelli".

Come spiega il direttore dell'Istituto italiano di Cultura di Tunisi, Fabio Ruggirello, sarà "un concerto di grande spessore che porterà sul palcoscenico alcuni giovani talenti della musica italiana riuniti dall'Accademia di Santa Sofia, per la prima volta ospiti in questo Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA