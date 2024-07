Giffoni attende Ozi, la favola ecologista prodotta da DiCaprio

Una piccola e adorabile orangotango che vive felice con i genitori fino a quando l'intervento dell'uomo distrugge la sua casa e un cast di stelle del cinema capitanate da Leonardo DiCaprio che si uniscono prestando la propria voce come doppiatori in nome della lotta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze. C'è grande attesa al festival di Giffoni per l'anteprima di stasera di Ozi - La voce della foresta il film d'animazione ecologista prodotto appunto da DiCaprio, noto per il suo impegno ecologista.

La pellicola, diretta dal genio dei cartoon Tim Harper (nominato ai Bafta per "Andy Pandy") e distribuito da Notorious Pictures, arriva nelle sale cinematografiche il 19 settembre.

Il film è ambientato nella foresta pluviale e racconta la storia di Ozi, una orangotango che vive felice con i genitori fino a quando l'intervento dell'uomo distrugge la sua casa. Salvata da un gruppo di volontari, impara a comunicare con la lingua dei segni e diventa una influencer virale e amata online. Durante il suo percorso, scopre casualmente che i suoi genitori potrebbero essere ancora vivi e intraprende un'avventurosa ricerca per ritrovarli. Tuttavia, il paesaggio che la circonda è cambiato drasticamente a causa della deforestazione, spingendo Ozi a lottare per far conoscere al mondo la crisi ecologica della foresta pluviale.

Eccezionale il cast del doppiaggio originale del film a partire dal recentemente scomparso Donald Sutherland. Con lui anche Amandla Stenberg (The Hunger Games) che presta la voce a Ozi, Laura Dern (Storia di un matrimonio), Djimon Hounsou (Blood Diamond), RuPaul (RuPaul's Drag Race), Dean Charles Chapman (Game of Thrones) e Rachel Shenton (All Creatures Great and Small).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA