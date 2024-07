Denutriti e disidratati, cani pastore salvati da carabinieri

Denutriti e disidratati, senza microchip, sono stati salvati dai carabinieri intervenuti su segnalazione di un cittadino a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino.

I due cani, di razza pastore tedesco, erano stati abbandonati in località Calabricita. I militari hanno prestato le prime cure, fornendo loro acqua e cibo, affidandoli poi al servizio veterinario della Asl che ha disposto il loro trasporto in ambulanza presso una clinica veterinaria. Indagini sono in corso per individuare il responsabile.



