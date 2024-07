Crolla un ballatoio a Scampia, un morto e cinque feriti

E' di un morto, due feriti gravi e tre lievi il bilancio del crollo verificatosi questa sera su un ballatoio della Vela Celeste, l'insediamento popolare del quartiere di Scampia, a Napoli. E' quanto si apprende da fonti qualificate. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno scavato tra le macerie.

Sul posto si sono recati i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. Il cedimento è avvenuto poco dopo le 23.

La Vela Celeste è una delle ultime rimaste in piedi a Scampia dopo l'abbattimento delle altre Vele deciso per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti.

Sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco sulla stabilità dell'edificio. Il cedimento si è verificato tra il secondo ed il terzo piano della struttura. Non è ancora chiaro se tra le persone coinvolte vi fossero anche bambini.

