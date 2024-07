Continua nei maltrattamenti, arrestato marito violento

Nonostante fosse stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla persona offesa con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, continuava nelle aggressioni fisiche sistematiche nei confronti della moglie anche in presenza dei figli minorenni. Un 40enne della provincia di Avellino è stato arrestato e trasferito ai domiciliari in seguito alla denuncia presentata dalla moglie, una 33enne di Avellino, nello scorso mese di maggio.

Le indagini, proprio grazie all'analisi di tracciamento del dispositivo elettronico e di successivi riscontri, hanno accertato plurimi episodi di violazione delle prescrizioni e altrettanti episodi di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento che ha aggravato la misura è stato firmato dal Gip del Tribunale di Avellino.



