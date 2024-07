Giovane incensurato ferito a colpi d'arma da fuoco a Napoli

Un giovane incensurato di 20 anni nella notte è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco all'addome. Soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale Cto è stato trasferito in sala operatoria e ricavato. L'operazione è terminata ed è ora fuori pericolo.

I sanitari dell'emergenza erano intervenuti in piazza Cavour Dai primi accertanti effettuati dai carabinieri della compagnia Napoli Stella sembra che il 20enne, residente nel quartiere Stella, poco prima, fosse a bordo di una moto in compagnia di un amico al momento non ancora rintracciato. Mentre i due erano in via Foria sarebbero stati avvicinati da sconosciuti centauri che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero sparato al 20enne.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Napoli Stella



