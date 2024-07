Un giovane di 25 anni è stato ferito alle gambe a colpi d'arma da fuoco in quello che ha riferito essere stato un tentativo di rapina. Il fatto è avvenuto in via Carbonara, in pieno centro nella notte a Napoli.

Avrebbe fatto resistenza e gli avrebbero sparato. Trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini per la ferita alla gamba destra, è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. La sua versione è al vaglio degli investigatori.



