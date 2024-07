Autonomia: Sgambati, grande entusiasmo per raccolta firme

Secondo Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli si registra un "grande entusiasmo dopo le prime ore della raccolta firme per il referendum sull'autonomia differenziata che in Campania già ieri è cominciata in molte realtà territoriali".

A Napoli un'iniziativa è in programma martedì prossimo 23 luglio alle ore 18 perchè il comitato promotore "ha deciso di rendere visibili non solo il comitato stesso ma anche le istituzioni che possano dare sostegno alla raccolta firme a partire dal sindaco Manfredi e ci risulta anche l'adesione del presidente della Campania, De Luca. E oltre a quelle dei componenti del comitato nazionale abbiamo tantissime adesioni anche sul piano locale, a partire dalle forze cattoliche come il Movimento cristiano lavoratori e il mondo dell'associazionismo del terzo settore he vorranno darci una mano anche in questo periodo complicato per le ferie per parlare con i cittadini e le cittadine e preparare un consenso ben oltre le singole firme" perchè, dice Sgambati "il nostro obiettivo è realizzare un risultato pieno per il quorum e ottenere una valanga di si per l'abolizione di una riforma iniqua e ingiustizia", Il rappresentante della Uil evidenzia che "la caratteristica del comitato è proprio quella di un grande pluralità di idee che si mettono insieme su un punto, quello del sì alla abrogazione di questa legge che è l'obiettivo primario per far ripartire lo sviluppo in questo Paese senza lasciare nessun territorio indietro. Questo vasto movimento dovrà agire non solo nel Mezzogiorno ma nell'insieme del Paese".



