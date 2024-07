Armi, proiettili e un'auto in un box a Marigliano

E' stato colto di sorpresa e non ha potuto fare altro che arrendersi. A finire in manette per detenzione illegale di armi e ricettazione un 28enne già noto alle forze dell'ordine.

Siamo a Marigliano e i carabinieri notano una luce provenire dalla fessura di un box auto. Non si esclude possa esserci un ladro al suo interno e quindi l'azione dei militari deve essere repentina. La porta basculante del garage si spalanca all'improvviso è dentro c'è il 28enne. Non è un ladro, è il proprietario e la merce che sta custodendo ''merita' l'attenzione dei militari. Nei 50 metri quadrati i carabinieri trovano e sequestrano una pistola calibro 9x21 carica di 10 colpi, un revolver calibro 22 con 3 cartucce al suo interno, un giubbotto antiproiettile e 40 proiettili di vario calibro. Nel box anche denaro contante per 1.650 euro e una Range Rover ultimo modello risultata rubata il giorno prima.

Tutto è stato sequestrato con le armi che saranno sottoposte ad accertamenti balistici per constatare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per verificare se l'indagato sia stato protagonista - eventualmente con altri complici - di recenti furti o rapine avvenute a Napoli o in provincia.



