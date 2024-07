A Giffoni E' successo, 18 ragazzi si riscoprono recitando

Un corso di recitazione che si tiene all'oratorio che mette in discussione e infine libera non solo il talento, ma anche le emozioni, i sogni e le fragilità di un gruppetto di 18 preadolescenti di un quartiere complicato alla periferia di Napoli. E' il docufilm "E' successo", che verrà presentato in anteprima da Mediafriends in collaborazione con Infinity Lab al Festival di Giffoni alla presenza dei giovani protagonisti, di Ezio Maisto, di padre Marco dell'Oratorio Murialdo e di Fulvio Sacco, insegnante di recitazione del laboratorio.

I ragazzi dell'Oratorio Murialdo da qualche anno partecipano al progetto "A Regola d'Arte", ideato dalla Onlus nel 2014 per prevenire e combattere il disagio giovanile nelle periferie delle città italiane, attraverso l'utilizzo delle potenzialità della musica e del rugby. Da quest'anno, oltre a queste attività, i giovani del rione hanno potuto usufruire di un progetto sperimentale dedicato alla recitazione cinematografica.

Il docufilm, scritto da Ezio Maisto e Rosario Gallone, diretto dallo stesso Maisto e prodotto da Grey Ladder Productions, racconta questo percorso ricco di aspettative ma anche di qualche ostacolo e sorprese.

Si è partiti dal concetto di "successo personale", di cosa significasse essere famosi e di chi per loro lo fosse. Per questi ragazzi, gli individui di successo all'inizio erano solo attori, cantanti, calciatori, stilisti, scrittori. Quando veniva loro chiesto di interpretare un personaggio famoso a libera scelta, balbettavano e non sembravano in grado di elaborare dei profili compiuti. Ma nel corso dei mesi la loro idea però è cambiata, e grazie al lavoro di ricerca fatto su se stessi, sono giunti alla conclusione che il vero successo sia quello di essere riusciti a mettersi in gioco, superare i propri limiti e raccontare, senza il timore di essere giudicati, il proprio mondo davanti a una cinepresa.

Lunedì 22 luglio, alle ore 12.15, nella Sala Truffaut verranno mostrati alcuni estratti del docufilm i cui brani "N'ata musica", "Pullecenella", "Dimane comm' ajere", "Tredici primavere", "Se mai fossi", "Mirella è Felice", interpretati dalla band La Maschera, sono stati gentilmente concessi da Graf Srl.



