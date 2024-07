Tre pistole e 23 colpi nel tombino, sequestro nel Napoletano

Erano nascoste in un tombino, nei pressi di un condominio, a Gragnano (Napoli), le tre pistole con matricola cancellata e i 23 proiettili sequestrati oggi dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia (Napoli).

Il ritrovamento è avvenuto durante i consueti controlli del territorio.

Le armi, perfettamente funzionanti, erano in un sacchetto in cellophane: si tratta di una Walter P38, di una Beretta 7,65 e di una Astra Magnum 357, con relativi caricatori e 23 colpi.





