Sorpresi con fucile e cartucce, presi dopo un inseguimento

Gli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Galileo Ferraris, a Napoli, direzione San Giovanni a Teduccio, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, i due, giunti all'altezza del ponte di via Ferrante Imparato, hanno perso il controllo del mezzo rovinando al suolo.

I poliziotti li hanno bloccati e trovati in possesso di un fucile a pompa calibro 12, risultato provento di furto e due cartucce dello stesso calibro; inoltre, gli agenti hanno rinvenuto indosso al passeggero circa 2 grammi di cocaina e 2 di hascisc, due paia di guanti in lattice e 40 euro.

Le due persone, identificate per due napoletani di 22 e 23 anni, sono state arrestate per porto abusivo di arma da fuoco e denunciate per ricettazione: inoltre il 23enne è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro.



