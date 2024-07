Marijuana sul balcone di casa tra gerani e ciclamini

Tra gerani e ciclamini, nei vasi sul balcone della sua abitazione, nel centro di Avellino, coltivava anche marijuana auto fiorente. Un 39enne è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza per produzione destinata alla vendita di sostanza stupefacenti. Le cinque piante, collocate in altrettanti vasi, venivano meticolosamente "accudite" attraverso l'utilizzo di prodotti specifici per aumentare la produzione e migliorare la qualità. Piante e fertilizzanti, insieme ad un bilancino e a dieci grammi di sostanza essiccata pronta per essere venduta, sono stati sequestrati.



