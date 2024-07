Lacco Ameno omaggia Mattotti, inaugurata la mostra evento

Con un vernissage all'imbrunire è stata inaugurata ieri sera, 19 luglio, a Villa Arbusto la mostra evento di Lorenzo Mattotti, curata da Massimo Ielasi ed organizzata dal comune di Lacco Ameno, nell'ambito del progetto Pithecusae Festival.

Protagonista dell'esposizione antologica è l'artista considerato tra i più autorevoli rappresentanti internazionali dell'illustrazione contemporanea oltre che disegnatore di fumetti, pittore, regista e sceneggiatore di cinema.

Quaranta opere, in gran parte serigrafie, per un viaggio nel lavoro di una figura che ha infranto i confini tra generi e linguaggi, tecniche e strutture narrative, portando il suo immaginario, anche sentimentale o emotivo, in uno spazio di sperimentazione pura e verso un nuovo modo di fare comunicazione visiva.

La produzione artistica di Mattotti spazia dalle strisce pubblicate sulle più rinomate testate italiane e internazionali, ai manifesti di importanti eventi culturali, come il Festival di Cannes e la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

L'esposizione documenta anzitutto la sua trentennale collaborazione con una delle riviste più autorevoli del giornalismo statunitense: The New Yorker; tre cover sintetizzano il lungo e fertile processo creativo dell'artista e il suo dialogo con Françoise Mouly, dagli anni Novanta art editor del periodico tra i più raffinati e influenti degli Stati Uniti senza dimenticare le collaborazioni con Le Monde, Das Magazin, Süddeutsche Zeitung, le Nouvel Observateur, Cosmopolitan, Corriere della Sera e la Repubblica.

"Da anni abbiamo avviato per il museo di Villa Arbusto un percorso di posizionamento culturale con un'offerta artistica di prim'ordine e dal respiro più internazionale possibile" ha dichiarato la vicesindaca e assessore alla Cultura e Turismo di Lacco Ameno, Carla Tufano, che continua "Lorenzo Mattotti è un grandissimo artista e quando Massimo Ielasi con Bruno Macrì e Salvatore Basile ci hanno proposto di ospitare un'antologica dedicata alla produzione artistica di una figura così straordinaria non potevamo che accettare questa sfida. Con questa mostra-evento Villa Arbusto e il suo museo civico entrano nella geografia di centri d'arte nei quali l'offerta turistico-culturale può essere tranquillamente inserita tra le più importanti e prestigiose del Mezzogiorno".

La mostra - finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e inserita nel Cartellone degli Eventi metropolitani 2024 - è a ingresso libero e sarà visitabile fino al 22 settembre 2024, tutti i giorni negli orari di apertura del Museo archeologico Pithecusae a Villa Arbusto.



