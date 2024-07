Emergenza caldo,a Brusciano campagna informzione per vulnerabili

L'emergenza caldo in Campania non cessa e le squadre "sanitaria" e "prevenzione" del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Brusciano (NA) hanno iniziato la campagna di informazione sul territorio rivolta ai cittadini vulnerabili.

Si parte dal parco giochi pubblico S.Antonio, dove si ritrovano tutti i giorni anziani e bambini per trovare ristoro dalle ondate di calore.

L'evento ha attirato la curiosità dei presenti, rivolgendo parole di elogio ai volontari che ancora una volta, donando il proprio tempo, segnano tangibilmente tra la gente uno dei ruoli fondamentali della Protezione Civile, la prevenzione.

Questo è il primo "info point", che apre un percorso ben più duraturo e strutturale, in quanto i rischi sono tanti e le persone hanno la necessità di conoscere il sistema di risposta alle emergenze proposto dal comune e quindi dal suo sindaco Giacomo Romano, unitamente all'assessore Avv. Salvatore Travaglino, già previsti nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Prossimo appuntamento che chiuderà luglio, domenica 28 ore 10 presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA