Controlli dei carabinieri tra Pozzuoli, Bagnoli e Posillipo

Notte di controlli dei carabinieri a Pozzuoli ma anche a Bagnoli e Posillipo.

A Pozzuoli i militari della locale compagnia, la notte scorsa, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nelle zone della movida.

Durante le operazioni a finire in manette è stato il 26enne Francesco Coppola, già noto alle forze dell'ordine: l'uomo è stato notato mente cedeva diverse dosi a dei clienti ed è stato fermato. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e diverse aree comuni utilizzate dal 26enne come deposito.

Rinvenuti e sequestrati 228 grammi di hashish, 350 grammi di marijuana e 34 grammi di cocaina. Controlli anche nei lidi di via Sibilla. I militari hanno denunciato un imprenditore 50enne titolare di uno stabilimento balneare. L'uomo aveva organizzato una serata di musica per un intrattenimento "danzante" senza alcuna licenza; l'area e la strumentazione utilizzata sono stati sequestrati. Stessa sorte per un altro imprenditore, 55enne, proprietario di un altro lido. Nella notte i carabinieri hanno denunciato anche un 59enne incensurato. Nell'auto dell'uomo è stata trovata e sequestrata una mazza da baseball.

Nottata di controlli interforze anche Bagnoli e a Posillipo per i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli impegnati con i militari della Guardia di Finanza, con il personale dell'ispettorato del lavoro, con il dipartimento di prevenzione Asl Napoli 1 e con la Polizia municipale. Controllati 11 locali da ballo ed esercizi commerciali: quattro le attività di ristorazione sospese con sanzioni per circa 23mila euro e 400 chili di alimenti non tracciati o in cattivo stato di conservazione sequestrati. Controlli anche al codice della strada e ai 'furbetti' della ztl. Denunciate due persone sorprese alla guida di moto con patente revocata e due ragazzi che attraversano il varco di Nisida con la targa coperta da nastro adesivo. Cinque i parcheggiatori abusivi denunciati e 4 di questi erano già sottoposti al Dacur. Durante la notte sono stati segnalati alla Prefettura 3 ragazzini sorpresi con modiche quantità di droga. Elevate 17 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 8.502 euro. 5 i mezzi sequestrati.





