Cane antidroga sventa introduzione cocaina rosa in carcere

Ha fiutato anche la cosiddetta cocaina rosa, A-Iron, il cane antidroga del del distaccamento di Avellino, durante i consueti controlli ai familiari che precedono i colloqui. Grazie al suo apporto, i poliziotti della Penitenziaria del carcere napoletano di Poggioreale hanno scoperto e sequestrato un involucro contenente 97 grammi di hashish , 15 grammi di cocaina e, per la prima volta, circa 3 grammi della sostanza allucinogena semisintetica di colore rosa.

"Complimenti sia al gruppo cinofili, sia al reparto colloqui della polizia penitenziaria di Poggioreale", commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale dell'Uspp per i quali "oramai i cani del distaccamento di Avellino sono diventati un incubo per gli spacciatori".

"La polizia penitenziaria - ricordano i due sindacalisti - è un corpo professionale e altamente specializzato, in grado di fronteggiare i continui tentativi di droga all'interno delle carceri. A Poggioreale, nonostante il cronico sovraffollamento e il deficit di organico, che si attesta sulle cento unità, si riesce con grande spirito di sacrificio a mantenere l'ordine e la sicurezza interna".



