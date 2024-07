Torna a Salerno il "Barbuti Festival"

Manca ormai poco per la XXXIX edizione della rassegna estiva di teatro "Barbuti Festival". "Tra i vicoli di mare", questo lo slogan dell'edizione 2024 che si svolgerà dal 2 agosto al 9 settembre in Largo Santa Maria dei Barbuti e dal 13 al 28 settembre nell' Apollonia Hub con "La notte dei Barbuti", a cura di Brunella Caputo. Il Teatro dei Barbuti è stato ideato dal compianto Peppe Natella, al quale ora è intitolato l'omonimo premio e lo stesso slargo del teatro. La rassegna è guidata da Chiara Natella.

Tanti i nomi in cartellone per questa edizione 2024 (tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15). Si comincia il 2 agosto con la musica. Sul palco dei Barbuti salirà il "Marco Maiorino Trio". Il 3 agosto sarà la volta di Luci della Ribalta con "Una commedia difficile".

La "Puteca degli attori" andrà in scena l'8 agosto con "Dietro un fantasma". Il 9 agosto arriva Peppe Barra con il progetto "Salerno Animo del Mediterraneo": speciale compleanno a teatro per gli 80 anni dell'istrionico attore e cantautore, che ai Barbuti ha registrato dal vivo anche un brano del suo disco dal vivo e che ha ricevuto già il Premio Peppe Natella.

Il 10 agosto il Proscenio presenta "Questi fantasmi". Ci sarà teatro anche a Ferragosto: il 15 agosto, con l'Apologia di Socrate di Platone, primo appuntamento di "Foglie di Teatro", la mini rassegna di teatro classico diretta da Andrea Carraro e abbinata alle visite guidate della città, con la formula passeggiata+spettacolo che nelle edizioni precedenti ha già riscontrato un largo consenso. Il successivo appuntamento è il 22 agosto con "Una pura formalità". Venerdì 23 agosto Compagnia Daltrocanto e Giuliano Gabriele in concerto. Sabato 24 agosto protagonista l'attore di teatro e tv Marco Falaguasta, in scena con "Il meglio di noi". Giovedì 29 agosto Premio Peppe Natella all'attrice, di origini salernitane, Beatrice Fazi, in scena con "Cinque donne del Sud". Il 29 agosto spazio alla musica con "Fuzz Bohemiens"; Il 31 agosto la Compagnia Arcoscenico presenta "Io e lui". Ultima appendice il 7 settembre con "Blue Circus", spettacolo dedicato ai bambini.

Torna anche la Notte dei Barbuti, una rassegna parallela a cura di Brunella Caputo, regista e attrice. Quest'anno la location ad hoc sarà lo spazio di Apollonia Hub, con un'appendice settembrina che andrà dal 13 al 28 settembre. Ben sei gli appuntamenti in programma (inizio ore 21). Questi gli appuntamenti: 13 settembre "Parthenope e altre leggende napoletane"; 14 settembre "Storie di Radio Rock"; 19 settembre, "La mura di Gerico. Ad Alda Merini"; 20 settembre "Mujeres"; il 27 settembre "Ridicola" e il 20 settembre "La Novella secondo Faber". Da "La buona novella" di Fabrizio De André.



