'Storie del passato,voci del presente',inno alla forza femminile

'Storie del passato, voci del presente' non è solo una raccolta di racconti, ma "un inno al coraggio e all'audacia femminile, un messaggio chiaro e potente che invita a trarre insegnamento dalle vicende passate per affrontare le sfide del presente" Le autrici celebrano "ogni donna che lotta contro gli stereotipi e le marginalizzazioni, offrendo parole che sostengono e spronano, inondando il lettore di ispirazione". E' quanto è stato ribadito nel corso della seconda presentazione del volume svoltasi a Napoli nell'Istituto di Cultura Meridionale. Il pubblico ha accolto le autrici presenti: Assunta Ferrante, Maddalena Ferraro, Magda Mancuso, Michela Mortella, Stefania Starace, Antonietta Sorrentino, Laura Varriale e Manuela Morra (le scrittrici Milena Setola e Gaetana Morgese non hanno potuto partecipare).

Le vicende narrate sono storie di vita, di forza e resistenza, e vedono come protagoniste diverse figure storiche, quali: Giovanna "la pazza"; Margherita Hack; Raffaella Carrà; Lenuccia; Matilde Serao; Frida Kahlo; Jane Austen; Elvira Donnarumma; Maria Teresa Borbone Asburgo Teschen. Tutte donne dalla grande importanza a livello storico e a livello umano, capaci di ergersi come esempi nel mondo femminile.

La serata è stata introdotta dall'avvocato Gennaro Famiglietti, presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale e segretario generale del Corpo Diplomatico e Consolare di Napoli e Campania. Famiglietti ha sottolineato l'importanza di valorizzare le storie delle donne, le loro esperienze e il loro impatto sulla società, tema centrale del libro. Moderato dal giornalista e scrittore Lino Zaccaria, l'evento è proseguito con l'intervento di Ilaria Perrelli, presidente della Consulta Regionale per la Condizione della donna, che ha curato la prefazione del testo. Un testo che ha dato voce alle autrici, che hanno condiviso con il pubblico il significato personale delle storie narrate nella raccolta. Ciascuna di loro ha spiegato come le figure femminili del passato le abbiano ispirate e influenzate nella scrittura e nella vita. Pietro Graus, editore, ha concluso la serata sottolineando l'importanza di opere come Storie del passato, voci del presente per promuovere la consapevolezza e la riflessione sulle sfide e le conquiste delle donne nel corso della storia. Un testo adatto anche e soprattutto per i giovani e che il prossimo anno verrà proposto nelle scuole attraverso il progetto Viaggio Lib(e)ro.





