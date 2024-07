Ragazzo morto in mare:minuto raccoglimento a Torre del Greco

Un minuto di raccoglimento prima del via ufficiale alla festa dei quattro altari, la kermesse cittadina il cui atteso ritorno si celebra oggi, dopo sedici anni di assenza. In questo modo l'amministrazione comunale ha voluto sottolineare la propria vicinanza e quella della città alla famiglia e ai conoscenti del giovane di Boscoreale morto questa mattina in mare in via Litoranea.

A prendere la parola prima del momento di commemorazione, svoltosi nella villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele, è stato proprio il primo cittadino: "L'amministrazione e la cittadinanza - ha spiegato Luigi Mennella - si stringono ai parenti, agli amici e ai componenti della casa-famiglia di Terzigno dove il ragazzo alloggiava, per una tragedia resa ancora più dolorosa dalla giovane età della vittima. Siamo in contatto con le forze dell'ordine, che ci tengono costantemente aggiornati sull'evolversi della vicenda giudiziaria. Qualsiasi sia l'esito delle indagini, è purtroppo evidente che una giovane vita è volata via troppo presto ed era giusto omaggiarla".

Il sindaco ha anche annunciato che "il Comune parteciperà con una propria delegazione ai funerali del ragazzo, quando saranno fissate le esequie". Dopo il minuto di raccoglimento, la banda cittadina de "I corallini", diretta dal maestro Francesco Izzo, ha intonato con la sola tromba le note de "Il silenzio" prima di iniziare il proprio giro per le strade del centro cittadino.





