Premi: a Francesco Terrone l'Elsa Morante per la Sezione Poesia

Va all'ing. Francesco Terrone per la Sezione Poesia il Premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante XXXVII edizione; Terrone, poeta e scrittore, riceverà oggi il riconoscimento per la sua opera "L'urlo dell'innocenza".

La serata, presentata da Noemi Maria Cognini, in arte Gherrero, vedrà protagonisti Terrone e il prof. Carlo Di Lieto, docente di Letteratura italiana nell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che analizzerà l'essenza dell'arte poetica terroniana. La manifestazione vedrà la partecipazione del gruppo "I solisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema" diretti dal maestro Raffaele Iannicelli con la partecipazione della soprano Rossana Potenza e del maestro Carmine Padula. Le musiche faranno da accompagnamento all'interpretazione delle liriche di Francesco Terrone da parte di Antonio Speranza.





