Palazzo Reale di Napoli, 'Un sabato da re' per sette serate

Dal 20 luglio a Palazzo Reale di Napoli riparte Un sabato da Re, ciclo di aperture straordinarie serali estive. Per sette serate (20 e 27 luglio; 3,10,17, 24 e 31 agosto) il pubblico potrà visitare non solo l'Appartamento di Etichetta, ma anche il nuovo Museo della Fabbrica di Palazzo Reale, al pianterreno con accesso dal Cortile d'Onore, e la mostra che completa la storia della costruzione e dei cambiamenti della reggia dal titolo "Quattro secoli di storia.

La fabbrica di Palazzo Reale" presso la Galleria del Genovese, al termine del percorso di visita.

Le serate sono a tariffa ridotta fino al 31 agosto dalle 20 alle 24 con ultimo ingresso alle 23, al costo di 5 euro, eccetto le gratuità previste per legge. La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone (ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle 20 alle ore 23). Ultimo ingresso al Museo della Fabbrica alle 22,30.

Durante le aperture serali non sono visitabili il Giardino Pensile, il Museo Caruso e la Galleria del Tempo.



