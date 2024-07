Mimit, al via lo sportello per rilancio imprese a Caivano

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso, ha stabilito con avviso pubblico i termini per la presentazione delle domande di agevolazione inerenti al rilancio delle attività imprenditoriali dell'area di crisi industriale del territorio di Caivano.

L'avviso fa seguito alla stipula, lo scorso 10 maggio, dell'Accordo di programma tra il Mimit, la Regione Campania e il Comune di Caivano.

L'apertura dello sportello per l'invio delle istanze è fissata alle ore 12.00 di martedì 23 luglio. Imprese, cooperative, consorzi e reti d'impresa (costituite da un minimo di 3 e un massimo di 6 imprese) avranno tempo fino al 22 ottobre per inoltrare le richieste di agevolazione.

La misura, che sarà gestita da Invitalia prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro.

I programmi ammissibili riguardano: investimenti produttivi e/o investimenti finalizzati alla tutela ambientale (compresi progetti di R&S) e programmi volti al mantenimento o all'incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto degli investimenti.

I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili per un importo non inferiore a 1 milione di euro. Nel caso di programmi di investimento presentati da reti di imprese, i singoli programmi di investimenti delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 400 mila euro.

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base del criterio dell'incremento occupazionale. Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal "Regolamento GBER".



