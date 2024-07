Mare: lavori cambieranno volto litorale di Torre del Greco

Il rosso del corallo e il nero della pietra lavica, con un andamento "ondeggiante" che coinvolge anche gli arredi urbani, per richiamare il movimento del mare. E ancora: allargamento dei marciapiedi e creazione di una pista ciclabile lungo praticamente tutto il tratto del litorale, pari a circa 1,7 chilometri. Sono alcune delle caratteristiche dei lavori di riqualificazione che da settembre interesseranno la zona di via Litoranea a Torre del Greco, lavori presentati nel corso di un momento pubblico voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. Durante il confronto è stato spiegato come i fondi a disposizione sono quasi dieci milioni (9.870.176,49 euro per l'esattezza) e come la ditta che eseguirà gli interventi è stata già individuata: "I lavori sarebbero potuti partire già a giugno - è stato evidenziato - ma se è deciso che, per venire incontro alle esigenze degli imprenditori che operano nella zona, le opere partiranno attorno alla prima decade di settembre".

L'obiettivo è arrivare entro un anno alla completa riqualificazione della zona, ritenuta, come ha spiegato il primo cittadino, "un punto importante del progetto di valorizzazione di tutta Torre del Greco, che parte dalla necessità di intercettare sempre più i flussi turistici che stanno interessando la Campania e in particolare Napoli e la sua provincia".

È stato inoltre evidenziato, come ha sottolineato il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese, che "servirà la collaborazione di tutti, a cominciare dai residenti e dagli operatori della zona, che andranno incontro ad un periodo di disagi, necessari però al fine di avere una Litoranea nuova e più funzionale".

"L'obiettivo dell'intervento - hanno sostenuto i presenti - è la riqualificazione complessiva dell'area, al fine di portare effetti positivi all'intero contesto urbano, riportando il litorale alla sua tradizionale vocazione, ovvero quella di luogo di relazione, di incontri e di fruizione del panorama. Il progetto ha come scopo la riqualificazione urbana e paesaggistica, potenziando la mobilità pedonale così come quella ciclabile, mantenendo fluida la circolazione esistente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA