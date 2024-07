Manfredi, sinergia Rai con la città va sempre più rafforzata

Rafforzare la sinergia tra la città di Napoli e la Rai: questo l'auspicio espresso dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in avvio della kermesse di presentazione dei palinsesti Rai in corso a Napoli.

"Il centro di produzione Rai di Napoli - ha sottolineato il sindaco - è una delle grandi istituzioni culturali della nostra città, e un luogo iconico e simbolico del rapporto tra Napoli e la Rai, ma anche un grande luogo di produzione, di professionalità, di lavoro, e di sogni e immagini di Napoli.

Napoli - ha proseguito - è una città dalle mille storie e dai mille racconti, tante di queste storie fanno parte della produzione televisiva con titoli come Mare Fuori e Mina Settembre. Qui abbiamo le nostre grandi produzioni teatrali, penso a Eduardo De Filippo, ai tanti professionisti, tanti artisti, tanti giornalisti che da Napoli contribuiscono a questa straordinaria azienda. Per noi - ha sottolineato il primo cittadino partenopeo - è un grande piacere avere il mondo Rai a Napoli, il mondo degli investitori, e ci auguriamo, ne siamo certi, che questa grande sinergia possa continuare e si rafforzi sempre di più. In un mondo sempre più globale - ricorda Manfredi - il valore dell'identità culturale diventa un valore straordinario".

"L'Italia - ha concluso il suo intervento Manfredi - è un Paese dalle tantissime identità culturali. E Napoli è una città dalle straordinarie identità culturali. Grazie a tutti per aver scelto Napoli, ci auguriamo che questo appuntamento continui nel tempo e sia sempre più bello, condiviso, partecipato, mettendo la nostra città al centro dei sogni degli italiani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA