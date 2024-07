La mostra Street Art Evolution a La Reggia Outlet

Nasce a La Reggia Designer Outlet di Marcianise, Street Art Evolution, mostra curata da Cosmoart in collaborazione con la Galleria Deodato Arte, dedicata all'universo di writers e urban artist della scena contemporanea internazionale.

La mostra si presenta come un percorso diffuso e immersivo nel mondo dell'arte di strada, attraverso una selezione di opere di celebri artisti e di più giovani interpreti: 20 lavori sono in esposizione da oggi fino al 19 settembre tra i viali e le piazze del più grande Outlet del Sud Italia del Gruppo McArthurGlen.

Esponendo accanto ai lavori dei ben noti Banksy, Obey e Mr.

Brainwash, opere degli street artist della scena più attuale come il siciliano-milanese TvBoy, Street Art Evolution si propone di esplorare le molteplici espressioni di un movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico contemporaneo a colpi di vernici, acrilici e bombolette spray.

La mostra invita a riflettere sul significato e sul ruolo della street art nell'era moderna e sulla sua capacità di comunicazione su larga scala. In esposizione opere uniche e serigrafie su carta in edizione limitata, tra cui immagini cult come "Make Art Not War" di Obey e nuove iconografie come la mitologia urbana di PichiAvo, il duo di Valencia (al secolo Juan Antonio Pichi, classe 1977 e Álvaro Avo, 1985) che combina arte classica e graffitismo, immagini tratte dalla statuaria greco-romana e cromatismi accesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA