Generale Barbera (GdF), "pronti per le nuove sfide delle mafie"

"La Guardia di Finanza è pronta a rispondere alle sfide delle mafie che, come ha già sottolineato il procuratore Gratteri, ormai operano avvalendosi di tecnologie avanzatissime". Traccia la linea e si dice pronto a fronteggiare le nuove frontiere del crimine il generale di divisione Alessandro Barbera, neo comandante regionale della Guardia di Finanza della Campania.

Sul fronte tecnologico, ha spiegato il generale Barbera, anche la Guardia di Finanza sta facendo passi da gigante: "Ci stiamo strutturando al meglio, come le altre forze di polizia, con le quali c'è un rapporto straordinario: l'unione fa la forza".

A chi gli ha chiesto se c'è grande attenzione sul "dark web", il generale Barbera ha voluto precisare che si tratta solo di una delle nuove frontiere del crimine "a cui noi dobbiamo riferimento".

"Non possiamo girarci dall'altra parte, - ha concluso il comandante - è una nuova tipologia di crimine, che avanza e alla quale stiamo dedicando massima energia e attenzione. Il nostro obiettivo è offrire un'azione di contrasto quanto più efficiente possibile". Barbera ha infine voluto sottolineare la vicinanza dei finanzieri "alle persone perbene: "è la cosa più importante, è ciò che chiederò ai miei uomini: affiancarci alle persone che meritano tutela e difesa".

L'avvicendamento con il generale di divisione Giancarlo Trotta si è tenuto nella caserma Zanzur di Napoli, nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine. presenti, in particolare, il comandante interregionale dell'Italia meridionale delle Fiamme gialle, generale di corpo d'armata Vito Gianpaolo Augelli, il generale di brigata Enrico Scandone, comandante provinciale dei carabinieri Napoli, il generale di corpo d'armata Marco Minicucci, comandante interregionale dei Carabinieri Ogaden, e il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione dei carabinieri della Campania. C'erano anche i vertici della Procura di Napoli, tra cui il coordinatore dell'area uno della Dda Rosa Volpe, il procuratore aggiunto Raffaello Falcone (coordinatore della sezione "fasce deboli"), il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli (coordinatore della sezione sicurezza urbana e del pool tutela dei beni culturali), Antonio Ricci (coordinatore della V sezione) e Sergio Ferrigno (coordinatore dell'area 2 della Dda). Presente anche il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, il questore di Napoli Maurizio Agricola e il generale Ciro Esposito, comandante della Polizia Locale di Napoli.



