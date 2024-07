De Luca, 'la Rai resti in trincea per la verità e la libertà'

"Tutto quello che sta sconvolgendo il mondo e le nuove tecnologie vi chiama in causa: sta crescendo la produzione di mondi virtuali che toccano la sostanza della vita democratica. Voi che siete un'azienda pubblica avete il compito etico di avvicinare i cittadini sempre di più al mondo reale". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo breve intervento di saluto in occasione della presentazione dei palinsesti del servizio pubblico a Napoli.

"Per chi fa politica si va dalle palle ai palloni alle mongolfiere, ho visto oggi titoli di giornali del nord sul pagamento delle bollette, siamo a livello di mongolfiere...

Dovete trascinare i cittadini a distinguere il mondo virtuale da quello reale, è un impegno di libertà", dice ancora. "E poi c'è una specificità del nostro Paese, di un'Italia che oscilla tra ignavia e abuso di potere che riguarda tutte le componenti di potere: vi chiederei di fare uno sforzo di verità, la verità a volte è noiosa, non fa ascolti, ma ogni tanto va fatta qualche scelta di libertà per tutelare il futuro della vita democratica.

Dateci una mano a non precipitare in mondo virtuale fatto di frottole, ci deve essere un punto limite per un'azienda pubblica, avete una responsabilità in più", anche perché "con la finzione un grande paese non può vivere".

