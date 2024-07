A Napoli nuovo guasto alla linea 6, il secondo in tre giorni

Nuovo stop per la neonata linea 6 del metrò di Napoli. Dopo i disservizi del giorno dell'inaugurazione, mercoledì scorso, anche oggi i problemi accusati da un treno, arrestatosi poco prima delle 12 all'altezza della stazione di San Pasquale per guasto tecnico, hanno causato lo stop del servizio.

Anm ha avvertito la clientela con un post sui social in cui ci si scusa per il disagio. Inevitabile l'ironia degli utenti divisi tra chi è disposto a riconoscere la necessità di un periodo di rodaggio prima di andare a regime e chi invece non fa sconti. Allo stato il servizio - in attesa di andare a pieno regime a settembre - funziona fino alle 15,30. Nel pomeriggio si susseguono le prove tecniche.

Intanto sono stati resi noti i numeri del primo giorno: in duemila mercoledì hanno usufruito della linea in occasione del suo ripristino dopo anni, arricchita dalle nuove stazioni di Arco Mirelli, San Pasquale e Chiaia-Monte di Dio. Ma molti - si apprende - sono stati i turisti e i napoletani che hanno approfittato per visitare le stazioni museo senza usufruire del servizio di trasporto attratti dal design delle nuove stazioni firmate da architetti di fama mondiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA