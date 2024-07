Giovedì 25 luglio ore 11:30 al Nest ci sarà la restituzione del corso di formazione per tecnici elettricisti teatrali e tecnici macchinisti teatrali. Il corso, svoltosi durante l'anno al Nest Napoli Est Teatro in partnership con Kineton, si è da subito posto l'obiettivo di formare le figure professionali per il settore teatrale e dello spettacolo dal vivo, figure in grado di svolgere le attività relative all'allestimento necessario per una produzione, mantenendo in efficienza le apparecchiature tecniche di palcoscenico, gli elementi di scena e arredo.

Durante la restituzione ci sarà l'allestimento di una scena, a cura dei macchinisti teatrali, e un disegno luci a cura degli elettricisti teatrali, che andranno a sintetizzare tutti gli elementi assimilati durante il corso. Per l'occasione i giovani attori di Niu Teatro metteranno in scena alcuni brevi monologhi.

Saranno presenti alla restituzione la compagnia Nest e Piero Marrazzo (Director of the Kineton Study Center).

La partnership tra Kineton e il Nest Napoli Est Teatro ha dato vita ad un progetto di formazione di nuove personalità tecniche e amministrative per massimizzare la trasmissione e la professionalizzazione specifica nei settori di sviluppo tecnico-conoscitivo teatrale. Da una parte - spiega Kineton - un'azienda che, nel panorama della giovane imprenditorialità, si è ritagliata uno spazio di visibilità e di produttività, come testimoniano i riconoscimenti e i tanti attestati ottenuti, non solo sul piano nazionale. Dall'altra un teatro che nasce dalla scelta coraggiosa e audace di non essere uno "spettacolificio", ma di innestarsi su un tessuto sociale in cui emarginazione e violazione della legalità hanno costituito per molti anni la cifra di riconoscibilità e di definizione di un intero territorio".



