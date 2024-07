Sicurezza sul lavoro, controlli tra Capri e Massa Lubrense

Controlli agli stabilimenti balneari e nei cantieri tra Capri e Massa Lubrense da parte dei carabinieri impegnati in una serie di servizi focalizzati sulla sicurezza sul lavoro: le ispezioni dei militari dell'arma della compagnia di Sorrento, del NAS e del NIL, sono iniziati sulla terraferma. Si è partiti da Massa Lubrense, negli stabilimenti balneari della costa dove è stata denunciata la titolare di un lido in località Nerano per occupazione abusiva di area demaniale con lettini e ombrelloni.

Un altro impresario, amministratore di un lido in località Marciano, è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: alcuni degli ambienti non sono risultati a norma.

Per il titolare di un'impresa edile, al lavoro in un cantiere nel comune di Anacapri, una denuncia per irregolarità sulle misure antincendio e sul rischio elettrico.

Durante il servizio sono state notificate sanzioni per oltre 55mila euro.



