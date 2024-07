Scossa a Pozzuoli, la gente scende ma solo per andare a mare

Ormai lo sciame sismico quasi non fa più paura alla gente di Pozzuoli che, a seguito della scossa di questa mattina, è scesa in strada sì ma per andare al mare. I giardini del lungomare, che in alcuni casi dopo le precedenti scosse si erano riempiti di residenti impauriti dopo il pericolo scampato, oggi sono vuoti, piene invece le spiagge ed i lidi che limitano il lungomare di Pozzuoli.

"Sono 3000 anni che andiamo su e giù. Questo non è un terremoto.

Ci siamo abituati alla convivenza con questo fenomeno". A parlare è Carlo che con il suo amico Corrado (due settantenni) si gode, sotto l'ombrellone, la bella giornata estiva.

A godersi il fresco dei giardinetti è il signor Ciro che, con il suo cane, siede su una panchina all'ombra di un albero. Anche lui, dopo la scossa, ha preferito con calma raggiungere la zona verde ma senza il timore di non poter rientrare. "Per adesso comunque è meglio stare qua che a casa", aggiunge



Riproduzione riservata © Copyright ANSA