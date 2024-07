Sciopero, a Napoli ferme linee della metro e le funicolari

Servizio sospeso per le linee 1 e 6 della metropolitana, stessa situazione per le funicolari e ridotto per bus e tram. Questi gli effetti dello sciopero di 4 ore sulla rete Anm che interessa oggi dalle ore 11,30 alle ore 15,30 i lavoratori del trasporto pubblico locale. Il servizio della linea 1 tornerà attivo con prima corsa da Piscinola alle ore 16:20 e da Garibaldi alle ore 17:00, quello delle funicolari dalle 15,50. Escluse dallo sciopero le linee gestite da Eav. Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal.



