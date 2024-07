Reggia di Caserta, aprono le scuderie della Polizia di Stato

La Reggia di Caserta, in collaborazione con la Questura di Caserta, parteciperà domani al Palace Day, giornata internazionale promossa da European Royal Residences.

Il Palace Day riunisce le residenze reali, le istituzioni culturali e il pubblico di tutto il mondo, per condividere immagini e contenuti del patrimonio culturale. Il tema scelto quest'anno è l'arte equestre, con l'obiettivo di riscoprire la storia e il ruolo dei cavalli, in relazione alle attività dell'uomo nel contesto delle corti europee.

I cavalli sono parte integrante delle corti europee, così come le scuderie fanno parte del connesso patrimonio architettonico, spesso essendo estensioni materiali del potere di un monarca.

La Reggia di Caserta ha una lunga tradizione equestre; nel Parco reale del Museo, infatti, c'è la squadra a cavallo della Polizia di Stato.

Così, grazie alla disponibilità della Questura di Caserta, in occasione del PalaceDay i visitatori del museo vanvitelliano potranno ammirare le scuderie reali e gli splendidi esemplari dei cavalli in servizio. L'accesso avverrà dalle ore 9 alle ore 16, con gruppi di visitatori accolti da personale della Polizia di Stato per una visita guidata delle scuderie.



