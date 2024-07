Omessa dichiarazione dei redditi, sequestro da 400mila euro

Omessa dichiarazione dei redditi: sequestro preventivo da quasi 400mila euro. Ad eseguirlo sono stati i militari del gruppo Guardia di Finanza di Torre Annunziata. Il provvedimento, per l'importo di 379.460,22 euro, è stato emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti della "Trasporti 5 stelle srls", operante nel settore del commercio di autovetture e con sede legate a Torre Annunziata, e del suo rappresentante legale, indagato con l'accusa di omessa dichiarazione.

Sulla base della ricostruzione effettuata nel corso di una verifica fiscale per gli anni di imposta dal 2018 al 2023, sarebbe emerso che la società non avrebbe presentato la dichiarazione ai fini Iva per il 2018, 2019 e 2021, pur in presenza rispettivamente di imposte dovute pari a 59.688,44, 81.647,01 e 238.124,77 euro. L'esecuzione del provvedimento di sequestro ha avuto ad oggetto disponibilità finanziarie e beni mobili, tra cui diciotto veicoli, trattori stradali e rimorchi, riconducibili alla società e al suo rappresentante legale.





