Napoli istituisce una Giornata contro la camorra

Il Consiglio comunale di Napoli ha votato all'unanimità l'istituzione della Giornata contro l'influenza della camorra in città. La delibera di iniziativa consiliare è stata presentata dal capo dell'opposizione di centrodestra, Catello Maresca, che è stato pm antimafia in Campania. La Giornata avrà luogo l'11 ottobre e avrà come slogan 'Napoli città anticamorra'.

"La data indicata - ha spiegato Maresca - è stata scelta perché, seppur in anni diversi, è quella in cui furono uccisi il sindacalista Franco Imposimato e il giovane operaio Ciro Rossetti. Purtroppo le date sarebbero potute essere tante - ha sottolineato Maresca - a cui corrispondono tanti lutti di vittime innocenti di questa città".

Apprezzamento per l'iniziativa è stata espressa da tutte le forze politiche presenti in aula. "Avere una Giornata che celebri in maniera simbolica la lotta alla camorra è sicuramente non bastevole ma è importante - ha affermato la presidente del Consiglio comunale, Enza Amato - ed è importante celebrare la memoria di chi ha lottato contro la camorra e l'ha contrastata al punto da perdere la vita, così come è importante celebrare la memoria di quanti, per mano della camorra, hanno perso la vita per errore. Istituire questa Giornata manifesta da che parte stanno l'amministrazione di Napoli e le tante persone perbene di questa città che ogni giorno vivono e combatto in questa città".

Grande soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dall'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, che si è detto "certo che tutti gli assessori e gli organismi istituzionali del Comune daranno il loro contributo perché si arrivi a questa Giornata con una serie di eventi, coinvolgendo in modo particolare le scuole".



