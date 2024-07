Integrazione, al via il "Telesia for Peoples"

"Perché fa da grande vuoi fare il poliziotto? Perché da piccolo sono stato salvato ed aiutato dalla polizia".

Lo ha detto Devarjaye, detto "Dj", Daniel, il ragazzino dodicenne di Houston (Texas) alla Rocca dei Rettori, dove è stato ricevuto dal presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, in occasione della presentazione della undicesima edizione del "Telesia for Peoples", in programma da domani fino a domenica sera nelle Terme di Telese.

A "Dj", giunto da Roma dove il Comando Generale dell'Arma gli ha consegnato la tessera onoraria dell'Associazione nazionale dei Carabinieri, è infatti dedicata l'edizione 2024 della manifestazione.

Lui negli Stati Uniti d'America è oramai una piccola star avendo ricevuto il riconoscimento di 850 agenzie per la sicurezza nazionale.

"E' un esempio - hanno detto i promotori del 'Telesia for Peoples' riferendosi alla sua malattia - di speranza, di coraggio e di insegnamento a non mollare mai, anche di fronte alle avversità più difficili".

Il giovanissimo poliziotto americano sarà premiato sabato sera, subito dopo il talk show su "Lo è inclusione", organizzato in collaborazione con l'Unione Stampa Sportiva Italiana ed il Comitato Paralimpico Italiano della Campania, durante il quale si confronteranno giornalisti, il vescovo Giuseppe Mazzafaro e i massimi esponenti dello sport sannita, tra cui il Presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito e quello onorario Mario Ferraro del Benevento Calcio 5, neo promosso in serie A.

Domenica prossima, giorno conclusivo, si terra la serata spettacolo del Premio "Telesia for Peoples", al quale prenderanno parte numerosi artisti, tra cui il rapper Le One, che riceverà anche il premio, ed il giovane Alex Racioppi, di origini sannite e reduce dal successo a "The Voice Kids" di Raiuno.



