Infarto miocardico, Ariano Irpino hub della rete Ima

L'Unità operativa complessa di cardiologia interventistica dell'ospedale "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, diretta dal dottor Vittorio Ambrosini, è stata inserita tra i centri hub della Regione Campania della rete Ima (Infarto miocardico acuto). Lo rende noto il dg della Asl di Avellino, Mario Ferrante, che il quattro giugno, con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, aveva inaugurato la nuova unità. In un mese di attività, nell'ospedale irpino sono stati eseguiti 150 interventi di cardiologia interventistica, tra cui dieci angioplastiche coronariche per sindrome acuta e sette interventi per la correzione di difetti del settointeratriale. La rete I costituisce un modello organizzativo territoriale incentrato sul servizio di emergenza-urgenza del 118 che garantisce pari opportunità di accesso alle procedure salvavita ai pazienti con infarto miocardico acuto. "Siamo entusiasti di questo risultato frutto di grande lavoro di squadra -commenta Ferrante- a riprova del miglioramento continuo per una sanità di eccellenza anche nelle aree interne"



