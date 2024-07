Il prefetto di Napoli ha ricevuto l'ambasciatrice d'Irlanda

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ricevuto, nel pomeriggio odierno, presso il Palazzo di Governo, Patricia O'Brien, ambasciatrice d'Irlanda in Italia e presso San Marino, nonché Rappresentante Permanente presso le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma.

Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di grande cordialità, sono state approfondite le tematiche di maggiore di interesse che legano i due Paesi in sede locale, sottolineando altresì i positivi rapporti, i legami politici, culturali ed economici e la consolidata amicizia che uniscono Italia ed Irlanda.



