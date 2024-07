Consegnato alla Finanza un immobile confiscato nel Salernitano

L'Agenzia del Demanio ha consegnato alla Guardia di Finanza un immobile confiscato nel Salernitano. Si tratta dell'edificio "Hermada", confiscato a Battipaglia e recentemente ristrutturato per ospitare i militari della Compagnia.

La struttura, sviluppata su cinque piani per una superficie totale di circa 2.300 mq, era utilizzata dai clan salernitani Maiale e Pecoraro-Renna.

Il verbale di consegna è stato sottoscritto dal Generale di Divisione Giancarlo Trotta, Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza, e dal Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio Mario Parlagreco.

Già nel 2015 la Guardia di Finanza manifestò il proprio interesse all'utilizzo di tale immobile e nel 2017 l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) lo destinò alla Guardia di Finanza per uso esclusivo.

La Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha effettuato i lavori di ristrutturazione dell'edificio per circa 1,5 milioni di euro, per rendere l'immobile conforme alle esigenze del Corpo. L'edificio "Hermada" potrà essere utilizzato dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Battipaglia che garantiranno alla città e all'intera provincia di Salerno un nuovo presidio di legalità e sicurezza, assicurando un importante segnale di vicinanza dello Stato ai cittadini ed evidenziando l'efficacia del contrasto alla criminalità organizzata attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati.



