Al via Overline Jam, il festival dei graffiti

Dal 19 al 21 luglio, la città di Baronissi (Salerno) ospiterà la sedicesima edizione di Overline Jam, evento dedicato all'hip hop e alla street art. Organizzato dall'Associazione Culturale Overline e patrocinato dal Comune di Baronissi, questo festival unico trasformerà la città nella capitale dei graffiti. L'evento vedrà la partecipazione di writers di fama internazionale provenienti da tutta Europa.

"Il tema centrale di quest'anno - spiega la sindaca di Baronissi Anna Petta - sarà la "pace", un messaggio che gli artisti esprimeranno attraverso le loro opere lungo la murata di via Convento. Grande novità di questa edizione è la sinergia con il Convento dei Frati della SS. Trinità, che sovrasta il grande muro che, per l'occasione, si trasformerà in una tela per l'opera collettiva dei writers. "La preview del festival - continua il primo cittadino - sarà dedicata a San Francesco d'Assisi, con un murales in onore del santo simbolo di umiltà, devozione, pace interiore e connessione con la natura, in occasione dei centenari che ricorrono nel triennio 2023-2026".

"L'opera da me disegnata - racconta l'artista Giuseppe Amed - si intitola "Rinascita". Rappresenta un bambino palestinese con uno sguardo duro, segnato dalle atrocità della guerra. In contrapposizione, si percepisce un sentimento di sostegno, rappresentato da San Francesco che abbraccia un altro bambino, anch'egli reduce dalla guerra".

"I graffiti - sottolinea l'artista Weik direttamente da Milano - nascono per evolversi nel contesto urbanistico: possono essere sovrascritti, cancellati o rimossi dall'amministrazione successiva. Questo fa parte della loro vita e riflette la natura stessa della vita umana, che è anch'essa un graffito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA