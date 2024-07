Tornano a "casa" i trofei della Juvecaserta Basket

Tornano a "casa" i trofei della storica società sportiva Juvecaserta, prima società di basket del Mezzogiorno d'Italia ad aver vinto uno scudetto (nel 1991), finita poi nel fallimento che ha coinvolto le società della famiglia proprietaria del club, i Maggiò. E' proprio il Club Ornella Maggiò a comunicare l'assegnazione dei trofei da parte della curatela fallimentare (dottor Sergio Ferreri), dopo l'asta tenutasi il 28 giugno scorso. Il lotto contiene 174 coppe, 29 targhe, 4 trofei, 3 piatti, 21 gagliardetti, 2 maglie e 2 poster di squadra. Si tratta di un patrimonio enorme, che finalmente torna a casa, a disposizione della città, degli appassionati, di tutti coloro che amano la Juvecaserta. Un risultato atteso da due anni, raggiunto grazie all'impegno del presidente del club Ornella Maggiò, Ferdinando Sibillo, del vicepresidente Emilio Tucci e dei membri del direttivo, con il sostegno delle socie e dei soci. Nei prossimi giorni saranno organizzati eventi per festeggiare il ritorno a Caserta dei trofei e per ricordare i tempi passati; "mancherà" solo il Palamaggiò, il Palazzetto dello Sport costruito da Giovanni Maggiò in tre mesi nel 1984, per anni tempio del basket casertano poi finito all'asta e acquistato dal patron dell'impianto napoletano del Palapartenope.



